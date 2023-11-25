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Генерал Сирський відвідав позиції на Куп'янському та Бахмутському напрямках

Командувач зустрівся з командирами підрозділів, які утримують українські позиції.

Генерал Сирський відвідав позиції на Куп'янському та Бахмутському напрямках
Фото: Сухопутні війська

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції наших військових на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Генерал зустрівся з військовослужбовцями частин десантно-штурмових військ та відзначив державними нагородами й подарунками десантників 80, 81, 95, 25 десантно-штурмових бригад. 

Про це повідомили у Сухопутніх військах.

Командувач Сирський зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення, зазначили у підрозділі.

"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів. Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони ведуть штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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