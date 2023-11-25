За добу Росія завдала три ракетні та 99 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

За добу Росія завдала три ракетні та 99 авіаційних ударів по Україні та здійснила 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби відбулось 42 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили три атаки.

На Бахмутському противник вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Сили оборони відбили сім атак.

На Авдіївському українські воїни відбили 17 атак окупантів біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.

На Мар’їнському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили сім атак.

На Шахтарському ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 25 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Блешня, Тимоновичі, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Локня, Запсілля, Тур'я, Попівка Сумської області; Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча Харківської області;

на Куп’янському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Миколаївка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області;

на Мар’їнському ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Михайлівка, Шляхове, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області і продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, уночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу Shahed. Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 74 з 75 ворожих безпілотників. Крім того, на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Над Києвом сили ППО збили понад 60 ворожих "шахедів".