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У Ніжині встановили скульптуру Героя України Олександра Мацієвського

Росіяни розстріляли беззбройного полоненого Олександра за фразу "Слава Україні!"

У Ніжині встановили скульптуру Героя України Олександра Мацієвського
Фото: скриншот відео

У Ніжині на Чернігівщині коштом благодійників, за підтримки місцевої влади, продовжується облаштування Меморіалу Героям-Захисникам України. 

В центрі Меморіалу встановлена скульптура Героя України, уродженця Ніжина, Олександра Мацієвського. ьптура Героя України, уродженця Ніжина, Олександра Мацієвського. Росіяни розстріляли беззбройного полоненого Олександра за фразу "Слава Україні!" 

На площі перед Меморіалом встановлено  інтерактивний інформаційний стенд, на екрані якого можна побачити очі кожного ніжинця, що віддав своє життя захищаючи Україну. 

Архітектор Меморіалу Героям-Захисникам України - Жанна Баланюк. 

Скульптор, член Київської організації Спілки Художників України - Сергій Олексієнко.  

Меморіал будується із українського граніту. Скульптура Героя вилита із бронзи.

Ініціатива побудови Меморіалу належала аналітичному центру «Український Інститут Майбутнього».

Нагадаємо, у березні цього року в Ніжині перейменували вулицю на честь розстріляного окупантами Героя України Олександра Мацієвського. Більше десяти останніх років життя Олександр Мацієвський мешкав у місті Ніжин.

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