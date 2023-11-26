Таврійський напрямок: Сили оборони знищили 600 окупантів і 13 взяли в полон

Таврійський напрямок є одним з найгарячіших на сході України. Сили оборони стійко тримають позиції під Авдіївкою, де ворог не покидає спроб прорвати оборону ЗСУ. Саме на цьому напрямку за добу українські військові знищили 639 окупантів, ще 13 росіян здалися в полон.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – пишуть у Об'єднаному пресцентрі.

Втрати ворога склали 639 осіб, ще 13 здались в полон. Також, ЗСУ знищили 13 одиниць військової техніки ворога,

"Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено", – пишуть у пресцентрі.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 1070 росіян, 11 ворожих танків, 16 броньованих машин та 23 артсистеми.