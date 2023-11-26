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Через погіршення погоди в Україні запрацював цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків НС

Штаб повинен оперативно реагувати на ситуації і не допускати проблем на автошляхах.

Через погіршення погоди в Україні запрацював цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків НС
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Через погіршення погоди в Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Щоб оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах, розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. 

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили  рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси).

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі українці можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, негода паралізувала рух транспорту на міжнародних трасах Одеської області. Також без електроенергії залишилися 116 населених пунктів.

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