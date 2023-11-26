Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)

Tраса міжнародного значення "Одеса-Рені" повністю перекрита для всіх видів транспорту через негоду. Також, 116 населених пунктів Болградського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів Одещини залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Одеська ОВА та пресслужба Нацполіції.

У Нацполіції повідомили, що на трасі "Одеса-Рені" біля села Червона Коса перекинувся вантажний автомобіль із зерном, а біля села Новокам'янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна — Київ із 22 пасажирами з'їхав у кювет. На щастя, також ніхто не постраждав. На місцях аварій працюють рятувальники та поліцейські.

Фото: МВС України

Фото: МВС України

Через сильний снігопад також введено обмеження руху для великовантажних транспортних засобів на трасі Київ — Одеса М-05.

За повідомленням ДТЕК, в Одеській області без світла через негоду залишаються 116 населених пунктів: найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський райони.



"Зважаючи на негоду, звертаюся до вас з проханням: будь ласка, не виїжджайте на дороги. Перечекайте несприятливі погодні умови вдома. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори, ДТП", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: МВС України

Нагадаємо, негода вирує у більшості областей України. За даними Гідрометеоцентру, така ситуація залишатиметься до 27 листопада.