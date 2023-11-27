Українські хакери отримали доступ до системи моніторингу ЗМІ “Катюша”, яку використовують у російському міноборони

Українські хакери групи “Кібер Спротив” зламали Департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії.

Вони передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, яке використовують російські військові пропагандисти.

В InformNapalm зазначають, що департамент інформації та масових комунікацій МО РФ – це “царство” сумнозвісного Ігоря Конашенкова. “Це саме та людина, яка щоденно озвучує своїм ротом російські зведення із зони бойових дій. В українській свідомості Ігор Конашенков давно перетворився на ходячий мем, адже саме він, як папуга, перші тижні вторгнення повторював фразу “потєрь нєт” і твердив про тисячі знищених українських танків – більше, ніж Україна мала до вторгнення”, − йдеться у повідомленні.

У спільноті зазначають, що вигадана і перекручена “альтернативна реальність”, яку створюють зведення від МО РФ – це не плід фантазії одного Конашенкова.

“Завдяки одержаній документації нам стає зрозумілим, наскільки відірваний від реального стану справ увесь Департамент інформації МО Росії. Співробітники департаменту та підконтрольні йому пресслужби військових округів та флотів постійно аналізують інформаційне поле РФ. Все, що прямо чи опосередковано повʼязано із новинами про діяльність ВС РФ, відображається у різних звітах. При чому окремо аналізуються публікації іноземних медіа”, − додають дослідники.

Для збору звітної інформації у росіян використовується специфічне програмне забезпечення, інформаційно-аналітична система онлайн-моніторингу ЗМІ “КАТЮША”.

Хактивісти “Кібер Спротиву” отримали доступ до цієї системи. “Катюша” – це система, яка є своєрідним російським аналогом SemanticForce. Її розробником є приватна компанія “M13”, яка спеціалізується на інформаційних технологіях у сфері медіамоніторингу. Окрім “Катюші”, компанія має системи “Арсенал” та “Катюша”. Програне забезпечення “М13” використовують в адміністрації президента РФ, уряді, федеральних міністерствах і відомствах, регіональних державних органах виконавчої влади, комерційних компаніях і громадських організаціях. У 2021 році міноборони окупантів купило ліцензію на користування “Катюшею”, виділивши на це 320 мільйонів рублів до 2023 року включно.

“Катюша” проводить цілодобовий моніторинг ЗМІ. За даними розробника, база має 40 тисяч джерел: російські федеральні та регіональні медіа, іноземні російськомовні та “ключові” іноземні медіа. Вона класифікує інформацію за часом, темами, рубриками, іменованими об’єктами і типами ЗМІ. Система оцінює якість інформації за тональністю та охопленням аудиторії та моніторить ключові російські традиційні ЗМІ і соцмережі. "Катюша" виводить головні інформаційні події дня, тижня або обраного періоду і виявляє скоординовані інформаційні атаки.

“Втім, аналізуючи цю систему ми прийшли до висновку, що “Катюша” – це така собі “потьомкінська дєрєвня”. Очевидно, що ДІМК МО РФ використовує її для звітності. Втім, система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про ЗС РФ та військово-політичне керівництво РФ або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання – “всьо харашо, прєкрасная маркіза”, жодного негативу про лучезарного Путіна чи армію, жодних невдач. Такий собі цифровий Конашенков – “патєрь нєт”, − зазначено у матеріалі.

Система аналізує переважно російський інформаційний простір. Західні і українські медіа є у базі, але їх потрібно шукати вручну і на загальну картину вони не впливають. Будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Негативні новини в системі теж були. Але на одну “негативну” новину розгалужена російська система пропаганди накидує десятки позитивних новин, досить ефективно переключає увагу, зміщує акценти.

“Після успішного ураження штабу ЧФ РФ, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси”, − додали в InformNapalm.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal, яким корисуються багато військовослужбовців.