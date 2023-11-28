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Росіяни обстріляли село на Херсонщині та поранили чоловіка

Інформація уточнюється.

Росіяни обстріляли село на Херсонщині та поранили чоловіка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Окупанти обстріляли село Львове Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, під ворожий артилерійський удар потрапив 40-річний місцевий житель. Він отримав вибухову травму та поранення руки.

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Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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