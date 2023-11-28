Росіяни обстріляли село на Херсонщині та поранили чоловіка

Окупанти обстріляли село Львове Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, під ворожий артилерійський удар потрапив 40-річний місцевий житель. Він отримав вибухову травму та поранення руки.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.