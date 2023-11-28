Через негоду в Україні загинули 10 людей

Люди померли в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та Києві.

Унаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В Одеській області підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надали допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

Через негоду 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1 530 транспортних засобів.

Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, станом на 13:00 понеділка через негоду в Україні без електропостачання залишалося 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація була в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.