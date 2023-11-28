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РФ вивела у Чорне море ще 2 ракетоносії

Рівень ракетної загрози високий.

РФ вивела у Чорне море ще 2 ракетоносії
Фото: Сили оборони півдня

Станом на 8:00 ранку вівторка окупанти вивели у Чорне море 2 підводні човни окрім фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

Зазначається, що сумарний залп крилатих ракет "Калібр" може сягати 16-ти.

"Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. Рівень ракетної загрози – високий", – ідеться в повідомленні.

Сили оборони півдня України закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм ракет типу "Калібр". Його спорядження – до восьми ракет типу "Калібр".

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