РФ вивела у Чорне море ще 2 ракетоносії

Станом на 8:00 ранку вівторка окупанти вивели у Чорне море 2 підводні човни окрім фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

Зазначається, що сумарний залп крилатих ракет "Калібр" може сягати 16-ти.

"Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий. Рівень ракетної загрози – високий", – ідеться в повідомленні.

Сили оборони півдня України закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм ракет типу "Калібр". Його спорядження – до восьми ракет типу "Калібр".