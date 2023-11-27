Ворог влаштував три ступені захисту на окупованій території Запорізької області

Окупанти влаштували три ступені захисту для своєї армії на т.о. території Запорізької області. Вони продовжують розставляти озброєння у житлових кварталах та підселяти військових до цивільних мешканців. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти влаштували три ступені захисту для своєї армії на окупованій території Запорізької області:

Збудували сотні кілометрів оборонних споруд і справжні підземні міста.

Ховаються за спинами цивільних людей – розставляють важке озброєння та техніку в житлових кварталах, підселяють своїх солдатів в будинки з мирними мешканцями

Влаштовують вже відкритий ядерний шантаж, навіть не приховуючи, що вважають ЗАЕС гарантом своєї безпеки", – пише Федоров.

Нагадаємо, представники МАГАТЕ заявили, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневі позиції для обстрілів української території.