Російські бомби, заявили в Міноборони, є загрозою не тільки для України, а й для усіх держав, що мають вихід до Чорного моря.

Україна закликала Туреччину долучитися до розмінування територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк на зустрічі з послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном, передає пресслужба відомства.

За словами Павлюка, наша держава наразі найбільш замінована країна у світі – 174 тисячі квадратних кілометрів території мають потенційне забруднення. "З них 14 тисяч - це водні акваторії. Росія продовжує скидати бомби – це загроза не тільки для України, але й для усіх країн, що мають вихід до Чорного моря. Тому ми сподіваємося на співпрацю в цьому напрямку нашої спільної безпеки", - зазначив перший заступник глави МО.

Посол подякував українській стороні за рятувальну місію від України для ліквідації наслідків лютневого землетрусу у південному і південно-східному регіонах Туреччини, а також наголосив, що Туреччина завжди стоятиме на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть укласти угоду щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил . Ця коаліція покликана бути мирною і протистояти загрозам головному торговому маршруту, особливо для зерна, а також суден, які займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі.

Раніше цього місяця під час зустрічі у Берліні глава МЗС України Дмитро Кулеба разом із керівником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та щодо експорту українського зерна на світові ринки.