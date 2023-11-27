Україна закликала Туреччину долучитися до розмінування територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії.
Про це заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк на зустрічі з послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном, передає пресслужба відомства.
За словами Павлюка, наша держава наразі найбільш замінована країна у світі – 174 тисячі квадратних кілометрів території мають потенційне забруднення. "З них 14 тисяч - це водні акваторії. Росія продовжує скидати бомби – це загроза не тільки для України, але й для усіх країн, що мають вихід до Чорного моря. Тому ми сподіваємося на співпрацю в цьому напрямку нашої спільної безпеки", - зазначив перший заступник глави МО.
Посол подякував українській стороні за рятувальну місію від України для ліквідації наслідків лютневого землетрусу у південному і південно-східному регіонах Туреччини, а також наголосив, що Туреччина завжди стоятиме на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету України.
Раніше цього місяця під час зустрічі у Берліні глава МЗС України Дмитро Кулеба разом із керівником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та щодо експорту українського зерна на світові ринки.