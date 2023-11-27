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Україна закликала Туреччину долучитися до розмінування територій

Російські бомби, заявили в Міноборони, є загрозою не тільки для України, а й для усіх держав, що мають вихід до Чорного моря.

Україна закликала Туреччину долучитися до розмінування територій
Фото: Міноборони України

Україна закликала Туреччину долучитися до розмінування територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк на зустрічі з послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном, передає пресслужба відомства.

За словами Павлюка, наша держава наразі найбільш замінована країна у світі – 174 тисячі квадратних кілометрів території мають потенційне забруднення. "З них 14 тисяч - це водні акваторії. Росія продовжує скидати бомби – це загроза не тільки для України, але й для усіх країн, що мають вихід до Чорного моря. Тому ми сподіваємося на співпрацю в цьому напрямку нашої спільної безпеки", - зазначив перший заступник глави МО.

Посол подякував українській стороні за рятувальну місію від України для ліквідації наслідків лютневого землетрусу у південному і південно-східному регіонах Туреччини, а також наголосив, що Туреччина завжди стоятиме на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету України.

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 Нагадаємо, Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть укласти угоду щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил. Ця коаліція покликана бути мирною і протистояти загрозам головному торговому маршруту, особливо для зерна, а також суден, які займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі.

Раніше цього місяця під час зустрічі у Берліні глава МЗС України Дмитро Кулеба разом із керівником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та щодо експорту українського зерна на світові ринки.

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