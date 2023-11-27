Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені будівлі храму, ліцею та спортклубу

Поранена жінка.

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені будівлі храму, ліцею та спортклубу
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні протягом дня росіяни 6 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, за день окупанти випустили близько 25 снарядів. У Нікополі була поранена 51-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу. Зараз постраждала перебуває у задовільному стані.

Фото: Сергій Лисак

Через ворожі обстріли пошкоджені адміністративна будівля, навчальний заклад, фітнес клуб, релігійна установа, 7 багатоповерхівок, 14 приватних житлових будинків, 12 господарських споруд. Пошкоджені 2 автівки, 2 лінії електропередачі, газопровід та паркани. В інших громадах області день минув спокійно.

Фото: Сергій Лисак

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли з артилерії та безпілотників Нікополь. Внаслідок атак росіян були пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарські споруди. Понівечені лінії електропередач і газогін. Минулося без постраждалих.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies