Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені будівлі храму, ліцею та спортклубу

Сьогодні протягом дня росіяни 6 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог бив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, за день окупанти випустили близько 25 снарядів. У Нікополі була поранена 51-річна жінка. Вона отримала медичну допомогу. Зараз постраждала перебуває у задовільному стані.

Фото: Сергій Лисак

Через ворожі обстріли пошкоджені адміністративна будівля, навчальний заклад, фітнес клуб, релігійна установа, 7 багатоповерхівок, 14 приватних житлових будинків, 12 господарських споруд. Пошкоджені 2 автівки, 2 лінії електропередачі, газопровід та паркани. В інших громадах області день минув спокійно.

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли з артилерії та безпілотників Нікополь. Внаслідок атак росіян були пошкоджені адмінбудівля, 11 приватних будинків та 4 господарські споруди. Понівечені лінії електропередач і газогін. Минулося без постраждалих.