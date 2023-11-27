В Україні перекрили рух на 12 автодорогах через негоду

Через негоду в Україні перекрито рух на 12 автодорогах. Також на 6 автодорогах заборонений рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

За його словами, станом на 14:00 понеділка був забезпечений проїзд на дорогах загального користування. Водночас був перекритий рух транспорту на 12 автодорогах, зокрема, у Миколаївській області – 8 доріг, в Одеській – 3, у Кіровоградській – 1.

Крім того, на 6 автодорогах заборонили рух великовагових транспортних засобів. Зокрема, у Миколаївській області – 1, в тому числі і для пасажирських автобусів, в Черкаській – 3, в Одеській – 1, в Кіровоградській – 1. Обмеження в Київській області та в’їзд у місто Київ зняті.

Нагадаємо, сьогодні станом на 13:00 через негоду в Україні без електропостачання залишалося 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація була в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.