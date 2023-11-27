У середу Україну очікує новий циклон, що принесе опади, – Гідрометцентр

У західних областях буде сніг, у північних – мокрий сніг, на решті території – дощ.

Циклон, що нещодавно накрив Україну, вже відходить у північно-східному напрямку. Однак у середу прийде новий циклон, який не буде таким руйнівним, як нинішній.

Про це повідомила на брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"(Нинішній – ред.) циклон відходить у північно-східному напрямку, покидає територію України через Сумську та Чернігівську області. Його центр вже практично вийшов за межі нашої країни. Зараз трохи є залишкових явищ по Чернігівщині і Сумщині у вигляді невеликого снігу. Сьогодні вдень вже, у принципі, більш спокійна ситуація", – розповіла Птуха.

Вона зазначила, що у вівторок в Україні буде певна тимчасова перерва між атмосферними фронтами. Однак можуть бути певні опади у західних областях, зокрема, на Закарпатті, у вигляді мокрого снігу з дощем.

"А от вже у середу, у ніч на середу, ми чекаємо на вихід нового циклону. Але він вже буде мати трохи іншу траєкторію. Цей циклон буде більше з південного заходу, тобто, буде заходити через західні області й південно-західні, через Вінниччину. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України", – поінформувала синоптик.

Птуха розповіла, що другий циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази.

"Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура вдень та вночі становитиме 0-6 градусів морозу. А ось вже, наприклад, по північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях – це буде мокрий сніг. Решта території – це залишається у нас південь, південний схід – переважно буде дощ", – сказала представниця Укргідрометцентру.

За її словами, у Києві також очікується ця змішана фаза опадів, які можуть розпочатися з дощу, а потім перейти у сніг, тобто сніг буде мокрим.

Синоптик розповіла, що найактивніша фаза другого циклону припадає на ніч на середу, і потім він покидатиме територію України приблизно у напрямку Сумщини вже у день середи.

"А у п’ятницю ще один буде атмосферний фронт, про нього вже потім більш детально можна на сайті Гідрометцентру дивитися інформацію", – поінформувала представниця Укргідрометцентру.

Нагадаємо, через негоду в Україні без електропостачання залишаються 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях.