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Окупанти використовують ЗАЕС як вогневу позицію для обстрілів українських територій

Російська армія розмістила РСЗВ неподалік Запорізької АЕС.

Окупанти використовують ЗАЕС як вогневу позицію для обстрілів українських територій
Фото: gur.gov.ua

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій. Про це йдеться у повідомленні Енергоатому.

Представники МАГАТЕ почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Хоча через хмари команда МАГАТЕ не помітила реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС.

«Сьогоднішні події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції, — заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. — Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни».

Нагадаємо, окупанти на Запорізькій АЕС використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії. Також, вони не дотримуються низки технологічних вимог.

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