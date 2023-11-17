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На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”

Окупанти не дотримуються низки технологічних вимог.

На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”. 

Компанія зауважує, що це стосується передусім енергоблоків №№ 2, 4 та 6 Запорізької атомної електростанції, хоча й на інших окупанти не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання.

Зокрема, за інформацією “Енергоатому”, так зване “керівництво” ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС), не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

“Такі дії некомпетентного та нелегітимного “керівництва” ЗАЕС від Росатома ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки станції. Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії”, – наголосив президент “Енергоатому” Петро Котін.

Компанія зверта увагу, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного “холодного” стану в “гарячий” є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Нагадаємо, напередодні Енергоатом заявив про витік реагентів на енергоблоці №5 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія.

Раніше Енергоатом повідомив, що 14 листопада цього року через некомпетентність російських загарбників та працівників “Росатома” стався частковий блекаут.

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