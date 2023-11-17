СБУ викрила менеджерів заводу, що належав російському олігарху, на масштабних збитках для бюджету

Організована ними оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн гривень.

Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, на масштабних збитках бюджету України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "втінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн гривень. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ.

Для маскування незаконних "транзакцій" фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха. Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів. На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

З 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку це підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного Миколу Шульгінова – міністра енергетики Росії, – який причетний до ведення агресивної війни РФ проти України.