СБУ повідомила про підозру міністру енергетики Росії Миколі Шульгінову

Він "підключив" військові бази росіян до захоплених електростанцій на Херсонщині.

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного Миколу Шульгінова – міністра енергетики Росії, – який причетний до ведення агресивної війни РФ проти України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За даними слідства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань. Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині.

Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України.

Крім того, Шульгінов виконує завдання Кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми. Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – очільниці окупаційної ”центральної виборчої комісії” у тимчасово захопленій частині Херсонщини.