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Україна забезпечила захист частини Чорного моря, що дає змогу працювати експортному коридору, – Зеленський

Нової ваги набуває Дунайський регіон.

Україна забезпечила захист частини Чорного моря, що дає змогу працювати експортному коридору, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла забезпечити захист західної частини Чорного моря, що дає змогу працювати морським експортним коридорам.

Про це глава держави повідомив під час участі на саміті ПАЧЕС – Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва.

"Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй – від Марокко до Південно-Східної Азії", – зазначив президент.

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За словами Зеленського, Україна забезпечила захист західній частині Чорного моря, який дає змогу працювати морським експортним коридорам. Тепер нової ваги набуває Дунайський регіон – також критично важливий для глобальної безпеки.

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот", – зауважив президент.

Він додав, що тепер Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу.

"Тож зараз очевидно, що співпраця в українському регіоні Чорного моря має лише збільшуватися. І я вдячний усім, хто додає спільних результатів", – сказав глава держави.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що за час роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала в країни Європейського Союзу та Африки майже 700 тис. тонн зерна.

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