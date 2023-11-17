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Унаслідок нічного обстрілу Херсона загинула жінка, ще двоє поранених учора померли в лікарні

Померлі жінки були поранені в Білозерці та Херсоні. 

Унаслідок нічного обстрілу Херсона загинула жінка, ще двоє поранених учора померли в лікарні
Обстріл Херсона 16 листопада (ілюстративне фото)
Фото: Офіс Генпрокурора

Унаслідок нічних обстрілів Херсонської області загинула жінка. Наслідки цих ударів ще з'ясовуються.

Загибла – без встановленого місця проживання, її особа поки невідома. Окрім того, вночі в лікарні померли двоє поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Також двоє жінок, постраждалих напередодні, померли в лікарні. Це жителька Білозерки, яка потрапила під вогонь вдень, і херсонка, котра постраждала надвечір у середмісті", – написав він. 

Нагадаємо, що станом на ранок було відомо про шістьох жертв і 10 поранених унаслідок учорашніх ворожих ударів по Херсонської області. Росіяни декілька разів за день били по Херсону – магазинах, заправках, медичному закладу. 

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