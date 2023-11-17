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Росіяни обстріляли вчора 17 населених пунктів Харківщини

Із небезпечних громад Куп’янського району загалом евакуювали 279 дітей.

Росіяни обстріляли вчора 17 населених пунктів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 16 листопада, під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів Харківської області. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.

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У місті Куп’янськ обстрілами пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарчі споруди. Внаслідок удару КАБ по смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини.

На Куп'янському напрямку за добу наші захисники відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки та Петропавлівки. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,2 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 17 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 279 дітей. Підлягають евакуації ще 15. Евакуація триває. Близько 03:20 ночі ворог обстріляв селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харківщина стане першим регіоном України, де буде створена соціальна гаряча лінія для внутрішньо переміщених осіб.

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