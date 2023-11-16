Українські прикордонники відмовили у виїзді за кордон двом чоловікам із фальшивими документами

Співробітники Держприкордонслужби відмовили у виїзді за кордон у Словаччину та Румунію двом чоловікам із фальшивими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Один з чоловіків намагався виїхати із підробленим документом про те, що він нібито багатодітний батько. Правопорушник придбав його за 3 тис. доларів.

Другий предʼявив фальшиве пенсійне посвідчення та довідку ВЛК. Вони мали підтвердити наявність у нього 2-ї групи інвалідності та його непридатність до військової служби.

Бійці ДПСУ передали затриманих Нацполіції.

Нагадаємо, співробітники ДПСУ у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон. “Сваха” з Одещини підшукувала жінок-інвалідів для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, як супровід хворих дружин. Фіктивний шлюб коштував їм 4 500 доларів.