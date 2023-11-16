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Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються

"Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави", - сказав Президент.

Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 16 листопада.

Глава держави відзначив збиті ворожі безпілотники, якими окупанти атакували Україну цієї ночі.

Президент додав, що "географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка". 

"Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються", - сказав Зеленський.

Він додав, що Харків і такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем протиповітряної оборони. "Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави", - сказав Президент.

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Нагадаємо, у ніч на 16 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили оборони збили 16 дронів.

Тим часом уже до кінця року Німеччина передасть ще дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T

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