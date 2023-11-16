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The Guardian: У найтяжчих боях Росія втрачає під Авдіївкою 500-1000 осіб на день

За попередніми даними, втрати РФ сягають від 300 000 до 400 000 осіб убитими й пораненими.

The Guardian: У найтяжчих боях Росія втрачає під Авдіївкою 500-1000 осіб на день
Фото: Скріншот з відео

У найважчих боях під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 осіб на день, повідомляє The Guardian з посиланням на західних чиновників.

За попередніми даними, втрати окупантів сягають від 300 до 400 тисяч осіб убитими й пораненими.

Співрозмовники видання заявили, що контрнаступ України на Запорізькому напрямку де-факто завершився, хоча, як вважають, три бригади переправилися через Дніпро під Херсоном.

"Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші", — сказав один із чиновників. Це призведе до тривалої війни, у якій довгострокова військова допомога США та Європи матиме вирішальне значення.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, упродовж доби Сили оборони відбили 15 атак росіян на Авдіївському напрямку.

За минулу добу, 15 листопада, загарбники втратили орієнтовно 1130 осіб.

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