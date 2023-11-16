The Guardian: У найтяжчих боях Росія втрачає під Авдіївкою 500-1000 осіб на день

За попередніми даними, втрати РФ сягають від 300 000 до 400 000 осіб убитими й пораненими.

У найважчих боях під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 осіб на день, повідомляє The Guardian з посиланням на західних чиновників.

За попередніми даними, втрати окупантів сягають від 300 до 400 тисяч осіб убитими й пораненими.

Співрозмовники видання заявили, що контрнаступ України на Запорізькому напрямку де-факто завершився, хоча, як вважають, три бригади переправилися через Дніпро під Херсоном.

"Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші", — сказав один із чиновників. Це призведе до тривалої війни, у якій довгострокова військова допомога США та Європи матиме вирішальне значення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, упродовж доби Сили оборони відбили 15 атак росіян на Авдіївському напрямку.

За минулу добу, 15 листопада, загарбники втратили орієнтовно 1130 осіб.