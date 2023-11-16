Київ та Брюссель стали містами-побратимами

"Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати".

Сьогодні на Інвестиційному форумі міста Києва міський голова Віталій Кличко підписав із мером Брюсселя Філіпом Клозом угоду про співпрацю двох столиць.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Київ і Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який проходить у Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка. Брюссельська платформа, яку торік створили європейські міста для допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах", – заявив Кличко.

За його словами, йдеться про проєкти зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів Києва, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальну підтримку.

"Сьогодні ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують із місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проєктів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проєктів з оновлення громадського транспорту. Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, у червні минулого року мери Києва та Мадрида Віталій Кличко та Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали меморандум про побратимство двох міст.