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Київ та Брюссель стали містами-побратимами

"Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати".

Київ та Брюссель стали містами-побратимами
Фото: kyivcity.gov.ua

Сьогодні на Інвестиційному форумі міста Києва міський голова Віталій Кличко підписав із мером Брюсселя Філіпом Клозом угоду про співпрацю двох столиць.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Київ і Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який проходить у Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка. Брюссельська платформа, яку торік створили європейські міста для допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проєктах", – заявив Кличко.

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За його словами, йдеться про проєкти зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, оснащення відділень медзакладів Києва, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, соціальну підтримку.

"Сьогодні ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують із місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проєктів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проєктів з оновлення громадського транспорту. Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, у червні минулого року мери Києва та Мадрида Віталій Кличко та Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали меморандум про побратимство двох міст.

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