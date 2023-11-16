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ВПП ООН профінансує обіди для 60 тис. дітей в 11 областях України

Гроші будуть спрямовані на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

ВПП ООН профінансує обіди для 60 тис. дітей в 11 областях України
Фото: mon.gov.ua

Сьогодні Всесвітня продовольча програма ООН підписала договори з областями задля підтримки щоденних шкільних обідів для понад 60 тис. дітей у 420 школах в 11 областях України.

Про це повідомляє сайт Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що минулого навчального року ВПП ООН на Міносвіти підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю для реалізації програми шкільного харчування.

Протягом першого етапу дії програми ВПП підтримала приготування їжі для 12 тис. учнів 58 шкіл Київщини. Завдяки збільшенню фінансування від уряду Франції та приватних донорів у поточному навчальному році ВПП змогла розширити програму по всій Україні.

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Таким чином у 2023-2024 навчальному році ВПП фінансуватиме 30% щоденних гарячих обідів для дітей 1–4 класів у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей.

Отримані гроші школи спрямують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки. Області обирали на підставі низки критеріїв, зокрема рівня продовольчої безпеки, а також кількості внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у лютому 2023 року стало відомо, що Всесвітня продовольча програма ООН забезпечить 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області. Ініціатива була передбачена меморандумом між Міносвіти та ООН. Планувалося, що у проєкті візьмуть участь 600 шкіл.

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