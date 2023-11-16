Росія ще з 2021 готувалася розкрадати зерно і спричинити голод в Україні, – правозахисники

Міжнародна організація Global Rights Compliance зібрала докази підготовки Росією голоду в Україні. Згідно з новими фактами, Москва іще до 24 лютого 2022 активно готувалася розкрадати українське зерно та влаштувати в Україні голод, пише The Independent.

Новий звіт фахівців із прав людини доводить, що з першого дня великої війни росіяни умисно націлилися на райони, багаті зерном, та інфраструктуру з виробництва харчових продуктів. Організація виявила, що російський оборонний підрядник почав закупівлю вантажівок для перевезення зерна, а також трьох нових 170-метрових балкерів ще в грудні 2021 року, що свідчить про завчасне планування розкрадання українських продовольчих ресурсів у безпрецедентних масштабах.

Росія почала контролювати українські ферми менш ніж за тиждень після свого вторгнення, і на піку експортувала 12 000 тонн зерна на день з усіх окупованих територій.

Правозахисники сподіваються, що зібрані дані приведуть до судового переслідування Путіна за воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни.

"Дуже ймовірно", що Росію визнають винною, вважає партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок, і якщо так, Путін може отримати ще один ордер на арешт МКС.

"Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни", – сказала Мердок The Independent.

Ринкова вартість зерна, викраденого в Україні, оцінюється в $1 мільярд доларів на рік. Численні приватні українські зернові компанії були примусово включені до російського державного оператора.

Фермери з Запорізької області розповіли, що окупанти почали вилучати в них зерно на п'ятий день повномасштабного вторгнення. Його вивозили через Крим на територію Росії.

Нагадаємо, юристи, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні. Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Хан, сказав, що використання їжі як зброї відбувалося у три етапи, починаючи з облоги міст на початку вторгнення і зупинку постачання продовольства.