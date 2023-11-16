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У Кропивницькому пролунав вибух

Інформація уточнюється.

У Кропивницькому пролунав вибух
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Євген Євтушенко

Сьогодні ввечері у Кропивницькому місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги в Кіровоградській області.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали, що в напрямку Кропивницького летить ракета. Станом на 18:13 у ПС повідомили про відбій ракетної загрози в Кіровоградській області.

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибуху та не розкривали деталей події.

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Нагадаємо, зранку 14 листопада біля Кропивницького сили ППО збили ракету. Інформація щодо наслідків не повідомлялася.

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