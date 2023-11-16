У Кропивницькому пролунав вибух

Сьогодні ввечері у Кропивницькому місцеві жителі почули вибух під час повітряної тривоги в Кіровоградській області.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали, що в напрямку Кропивницького летить ракета. Станом на 18:13 у ПС повідомили про відбій ракетної загрози в Кіровоградській області.

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибуху та не розкривали деталей події.

Нагадаємо, зранку 14 листопада біля Кропивницького сили ППО збили ракету. Інформація щодо наслідків не повідомлялася.