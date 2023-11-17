Уночі ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини

В інших регіонах області ніч минула спокійно.

Уночі 17 листопада російська армія обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, спершу окупанти поцілили по районному центру, потім – по одному з сіл Марганецької громади. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.

Нагадаємо, вранці 15 листопада окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду. Обійшлося без жертв.

Вранці 14 листопада ворожі безпілотники атакували Нікополь. Загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення.