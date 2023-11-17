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Росіяни завдали понад 100 ударів по Запорізькій області

Надійшло 24 повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури.

Росіяни завдали понад 100 ударів по Запорізькій області
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Минулої доби армія РФ завдала понад сто ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"118 ударів: військовослужбовці РФ вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області", – написав він.

Малашко уточнив, що 96 артобстрілів припали на територію Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Щербаків, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню.

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Крім того, ворог здійснив 3 ракетні удари по Роботиному і Новодарівці, 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Чарівному, Левадному, Луговському, Малих Щербаках і Степовому, а також 5 РСЗВ-обстрілів по Роботиному, Малій Токмачці, Новодарівці і Темирівці.

Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атак були поранені семеро людей.

 

 

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