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Режисер Олег Сенцов розповів про свою мотивацію воювати та бойовий досвід під Авдіївкою

"У мене особиста війна з Путіним".

Режисер Олег Сенцов розповів про свою мотивацію воювати та бойовий досвід під Авдіївкою
Фото: "Український свідок"

Для Олега Сенцова війна з Росією є його особистою війною з президентом РФ Путіним. Режисер приєднався до Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" – Олег Сенцов, український кінорежисер, письменник та активіст. Він приєднався до ЗСУ відразу після повномасштабного вторгнення. Зараз Олег – молодший лейтенант ЗСУ, який командує штурмовою ротою у складі 47 ОМБр на Авдіївському напрямку. Нещодавно він опублікував документальний матеріал, який назвав "Один важкий день на Сході".

 

Матеріал показує бойові дії, під час яких підрозділ Олега майже потрапляє в оточення. Боєць із позивним "Аль-Каїда" та сам Олег дістають поранення та готуються до евакуації. При цьому сам Олег, який командує підрозділом, виглядає зібраним та спокійним.

"Насправді все було не зовсім так, – пояснює він. – Це ж змонтоване відео, його знімали кілька людей. Між пораненням та евакуацією пройшло десь півтори години". Командувати бійцями із холодною головою режисерові допомагає значний бойовий досвід.

"Я брав участь у різноманітних операціях, бойового досвіду у мене достатньо, – розповідає він. – Коли максимально важко, я максимально зібраний. На знімальному майданчику теж бувають нестандартні ситуації, коли все воліє розсипатись. Але якщо я почну кричати та нервувати, хіба від цього стане краще? На допитах ФСБ, під час ув’язнення такого не було, а от на війні страшно постійно. Після того бою, який ми зафільмували, я ще пару тижнів ходив в атаку уві сні".

Сенцов розказав, чим є російсько-українська війна для нього особисто. Це почалося ще з Криму, – розповідає він. – У березні 2014 року в мене було це відчуття окупації, насилля, яке чинять над тобою. Я і раніше не дуже любив Путіна, розумів, що це всесвітнє зло. Але після того, що він зробив та продовжує робити з Україною, для мене ця війна стала особистою".

Кінорежисер має власний погляд на закінчення російсько-української війни. "Перемога може бути не такою, як ми очікуємо, – каже Олег. – Я не кажу про програш, але ми, можливо, фізично не зможемо контролювати всі наші території. Зараз ми не програємо, але і не виграємо. І проблема не в територіях, а в людях, яких ми можемо втратити, якщо будемо неправильно воювати та неправильно оборонятися. Сучасна війна – це про людей та про збереження життя".

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Нагадаємо, у жовтні Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Він також двічі отримував контузію – у липні та у вересні. У липні Сенцов потрапив під артобстріл та дістав осколкове поранення. У червні режисеру присвоїли звання молодшого лейтенанта.

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