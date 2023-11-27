Втрати росіян за останні шість тижнів можуть бути найбільшими за всю війну, − британська розвідка

Вони спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі.

Втрати російської армії за останні шість тижнів стали, ймовірно, найбільшими за всю війну.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі.

Упродовж листопада 2023 року втрати росіян, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на добу.

Раніше найбільші втрати Росії були зафіксовано у березні 2023 року у розпал російського штурму Бахмута – 776 осіб на день.

“Хоча розвідка оборони не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих і поранених, цифри правдоподібні”, − підкреслили британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YZmSKSpvsj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2023

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 27 листопада 2023 орієнтовно склали 325 580 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.