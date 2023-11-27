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Втрати росіян за останні шість тижнів можуть бути найбільшими за всю війну, − британська розвідка

Вони спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі.

Втрати росіян за останні шість тижнів можуть бути найбільшими за всю війну, − британська розвідка
Фото: Скрін з відео

Втрати російської армії за останні шість тижнів стали, ймовірно, найбільшими  за всю війну. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі.

Упродовж листопада 2023 року втрати росіян, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на добу.

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Раніше найбільші втрати Росії були зафіксовано у березні 2023 року у розпал російського штурму Бахмута – 776 осіб на день.

“Хоча розвідка оборони не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих і поранених, цифри правдоподібні”, − підкреслили британці.

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 27 листопада 2023 орієнтовно склали 325 580 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 750 окупантів.

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