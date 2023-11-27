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Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини

Щонайменше 30% продуктів зі складу "зникали", а у військових відповідно була менша добова норма харчування. 

Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Фото: ДБР

У Київській області посадовців військової частини викрили на мільйонних оборудках із харчуванням для особового складу. 

За даними Державного бюро розслідувань, до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. 

"«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем", – йдеться у повідомленні.

Через підробку фінансових документів Міноборони було введено в оману і оплачувало продукти харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

"На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн", – додали в ДБР. 

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

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