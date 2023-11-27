ДБР завершило слідство по справі авіакатастрофи з керівництвом МВС

Після ознайомлення з матеріалами справу передадуть до суду.

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Про це повідомили в ДБР.

"Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду", – йдеться у повідомленні.

Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня в Броварах. Гелікоптер упав на територію дитсадка.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України

в.о. командира спеціального авіаційного загону

заступнику командира з льотної підготовки;командиру авіаційної ескадрильї

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки". До розслідування залучались закордонні експерти, зокрема представники французької компанії – виробника гелікоптера.

Крім людей в гелікоптері, загинули чотири жінки та дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Серед версій авіакатастрофи розглядалося і умисне пошкодження вертольоту. Президент наголошував, що аварія – наслідок війни, адже керівництво МВС летіло в прифронтову зону.

Наприкінці липня слідчі ДБР в ході розслідування відкинули версії про диверсію та замах на життя міністра та інших керівників МВС.

У серпні уряд за результатами перевірки звільнив керівника ДСНС Сергія Крука. Причину не назвали, але це відбулося невдовзі після оголошення підозр по справі авіакатастроф.