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У Челябінську спалахнула пожежа на заводі, який виробляє двигуни для військової техніки

Тракторний завод перебуває під санкціями.

У Челябінську спалахнула пожежа на заводі, який виробляє двигуни для військової техніки
Фото: Фото з відкритих джерел

У російському Челябінську сталася пожежа на заводі, який виробляє двигуни для військової техніки.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російських надзвичайників.

На Челябінському тракторному заводі спалахнув масляний трансформатор. У соцмережах пишуть про пожежу на трансформаторній станції підприємства. 

Очевидці повідомляють про звук вибуху, у деяких житлових будинках на околицях підприємства зникло світло.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та Україна ввели щодо Челябінського тракторного заводу санкції. Це підприємство, окрім цивільної продукції, виробляє двигуни для танків та артилерійських установок та є постачальником підприємств російського концерну “Уралвагонзавод”.

Нагадаємо, майже два тижні тому у Росії сталася пожежа на пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області. 

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