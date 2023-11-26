У Челябінську спалахнула пожежа на заводі, який виробляє двигуни для військової техніки

У російському Челябінську сталася пожежа на заводі, який виробляє двигуни для військової техніки.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російських надзвичайників.

На Челябінському тракторному заводі спалахнув масляний трансформатор. У соцмережах пишуть про пожежу на трансформаторній станції підприємства.

Очевидці повідомляють про звук вибуху, у деяких житлових будинках на околицях підприємства зникло світло.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США та Україна ввели щодо Челябінського тракторного заводу санкції. Це підприємство, окрім цивільної продукції, виробляє двигуни для танків та артилерійських установок та є постачальником підприємств російського концерну “Уралвагонзавод”.

Нагадаємо, майже два тижні тому у Росії сталася пожежа на пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області.