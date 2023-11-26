Через негоду Молдова припинила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Через негоду Молдова припинила роботу двох пунктів пропуску.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса”, − йдеться у повідомленні.

Відтак Молдова вирішила припинити пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску “Маяки − Паланка − Удобне” і “Старокозаче − Тудора”.

Нагадаємо, станом на вечері неділі в Україні знеструмлено близько 400 населених пунктів у 10 областях, повідомили в Офісі Президента України. Найбільший удар стихії бере на себе Одеська область. Сніг засипає весь регіон, також є потужні пориви вітру, в Одесі місцями немає світла та води.