Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
На Одещині вирує негода: на двох трасах тимчасово перекрили рух для вантажівок
На Одещині вирує негода: на двох трасах тимчасово перекрили рух для вантажівок
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва
Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження
Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
ГоловнаСуспільствоВійна

Нову допомогу США Україні ухвалити до кінця року буде важко, − голова Комітету з розвідки Палати представників

Перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону країни.

Нову допомогу США Україні ухвалити до кінця року буде важко, − голова Комітету з розвідки Палати представників
Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер
Фото: EPA/UPG

Нову допомогу США Україні та Ізраїлю ухвалити до кінця року буде важко. Про це в ефірі NBC заявив голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише Bloomberg

Республіканці в Конгресі прагнуть пов’язати свою згоду на іноземну військову допомогу з жорсткішою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.

“Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і зараз перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону”, − сказав Тернер.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Конгрес повертається на роботу цього тижня, і на порядку денному стоять питання про допомогу Ізраїлю та України. “Подальші ускладнення ставлять під питання, чи Вашингтон продовжуватиме надавати своїм союзникам ресурси та зброю”, − зазначає видання.

Спікеру Палати представників Майку Джонсону доведеться долати негативну реакцію з боку радикальних консерваторів, які відкрито висловлюються проти допомоги Києву.

Білий дім запросив близько 4 мільярдів доларів екстреного фінансування для збільшення ресурсів на кордоні та протидії потоку фентанілу. За словами Тернера, у цій пропозиції відсутні політичні зміни, яких прагнуть консерватори.

“В обмін на надання додаткового фінансування Україні ми маємо провести значні та суттєві реформи у нашій прикордонній політиці”, − заявив сенатор Том Коттон в ефірі Fox News. За його словами, зміни у питаннях надання притулку та умовно-дострокового звільнення є одними з головних політичних проблем консерваторів.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про “втому США від України”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies