Нову допомогу США Україні ухвалити до кінця року буде важко, − голова Комітету з розвідки Палати представників

Нову допомогу США Україні та Ізраїлю ухвалити до кінця року буде важко. Про це в ефірі NBC заявив голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише Bloomberg.

Республіканці в Конгресі прагнуть пов’язати свою згоду на іноземну військову допомогу з жорсткішою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.

“Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і зараз перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону”, − сказав Тернер.

Конгрес повертається на роботу цього тижня, і на порядку денному стоять питання про допомогу Ізраїлю та України. “Подальші ускладнення ставлять під питання, чи Вашингтон продовжуватиме надавати своїм союзникам ресурси та зброю”, − зазначає видання.

Спікеру Палати представників Майку Джонсону доведеться долати негативну реакцію з боку радикальних консерваторів, які відкрито висловлюються проти допомоги Києву.

Білий дім запросив близько 4 мільярдів доларів екстреного фінансування для збільшення ресурсів на кордоні та протидії потоку фентанілу. За словами Тернера, у цій пропозиції відсутні політичні зміни, яких прагнуть консерватори.

“В обмін на надання додаткового фінансування Україні ми маємо провести значні та суттєві реформи у нашій прикордонній політиці”, − заявив сенатор Том Коттон в ефірі Fox News. За його словами, зміни у питаннях надання притулку та умовно-дострокового звільнення є одними з головних політичних проблем консерваторів.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про “втому США від України”.