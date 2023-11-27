ВАКС взяв під варту заступника голови Держспецзв'язку Віктора Жору, але з можливістю застави

Його шеф Юрій Щиголь, що теж був арештований, за даними ЗМІ, уже сплатив заставу і вийшов.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику голови Держспецзв’язку Віктору Жорі.

Однак він може вийти під заставу в 10 млн гривень. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

"Його підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення", – нагадали в НАБУ.

За даними слідства, Жора став заступником Юрія Щиголя унаслідок сприяння з боку власника групи компаній, що роками перемагала в державних тендерах. Завданням Щиголя було забезпечити "перемогу" в закупівлях потрібних фірм. За 2021 рік учасники схеми організували та провели закупівлю програмного забезпечення, у результаті якої заволоділи 23,6 млн.

У 2022 після початку воєнного стану учасники організованої групи продовжили злочинну діяльність. Через іншу підконтрольну компанію вони реалізували майже ідентичну схему з провадження інформаційної системи. Загалом Жора, Щиголь, екскерівник та працівники державного підприємства і співробітники підконтрольних організатору схеми компаній підозрюються в заволодінні понад 62 млн гривень.

Минулого тижня суд заарештував організатора схеми розкрадання, але з можливістю застави в 50 млн гривень. Потім арештували Щиголя, але він теж міг вийти під заставу в 25 млн гривень. За даними ЗМІ, за Щиголя заставу вже внесли і він вийшов з-під варти.

Докладно про роль кожного та 22 кілограми грошей у пакеті голови Держспецзв'язку читайте в опублікованому НАБУ листуванні.