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Орбан погрожує зірвати грудневий саміт ЄС, де йтиметься про допомогу Києву, − Bloomberg

Конфронтаційний тон угорського прем'єра свідчить про те, що "його більше не бентежать погрози затримки фінансування".

Орбан погрожує зірвати грудневий саміт ЄС, де йтиметься про допомогу Києву, − Bloomberg
Фото: noi.md

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт Європейського Союзу, на якому буде йти мова про допомогу Україні та вступ Києва до ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести “стратегічне обговорення” щодо фінансової підтримки блоком України та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж взагалі почати дебати про надання додаткової фінансової допомоги чи зобов’язань у сфері безпеки. 

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Угорщина також блокує переговори про вступ України до Євросоюзу і проміжний перегляд бюджету ЄС. 

“Конфронтаційний тон Орбана свідчить про те, що його більше не бентежать погрози затримки фінансування”, − зазначає Bloomberg. 

Президент Євопейської ради Шарль Мішель сьогодні відвідає Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном, але чиновники ЄС готуються до найгіршого.

Нагадаємо, Орбан направив лист голові Євроради про політику щодо України і санкції проти Росії. Орбан хоче викликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання, використовуючи право вето на рішення щодо підтримки нашої держави. У листі йдеться, що поки не буде знайдено консенсусу щодо України, яка бореться з російською агресією, то не може бути жодних рішень на рівні глав держав і урядів щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки або процесу розширення ЄС.

Раніше на саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро. Також Будапешт заявив, що блокуватиме у грудні схвалення початку перемовин про вступ нашої держави у ЄС.

Також уряд Угорщини розпочав неофіційне опитування громадян щодо 11 суперечливих питань, зокрема, щодо припинення надання допомоги Україні від Євросоюзу та про перешкоджання переговорам про вступ України до ЄС.

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