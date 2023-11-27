Цієї зими дрони – це те, що загрожуватиме нам у більшій кількості, ніж ракети, – Ігнат

Цієї зими Росія використовуватиме для острілів території України дрони, хоча не відмовиться і від ракетних ударів. На думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, ця зима буде важчою для українців, ніж минула. Таку думку речник Повітряних сил висловив під час інтерв'ю "Новинарні".

"На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про "Шахеди", а також про FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту. Звісно, ракети вони накопичують, про це і ГУР регулярно заявляє. Думаю, ракетні обстріли будуть", – розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російська армія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників типу "Shahed-131/136". Українським Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 74 із 75 ворожих безпілотників.