“Шахеди”. Напередодні другої зими

Ми переживаємо наймасштабніше бомбардування дронами в історії.

Якщо за весь 2022 ворог запустив 440 безпілотників Shahed-136, то станом на сьогодні це число наближається до 2000 одиниць.

Тому рідкісна ніч обходиться без 10-30 баражувальних боєприпасів по території України.

Крім того, регулярний рейс через Каспій з Тегерана доставляє Москві БПЛА-камікадзе .

Противник збільшив кількість вильотів шахедів на місяць до 500 – локалізував їх виробництво у себе, в Єлабузі (Татарстан).

Фото: slovoidilo.ua

Цілями для Shahed-136 стають не лише зернова інфраструктура та порти на Дунаї, а й штаби, РЛС, нафтобази, стоянки та парки.

Все те, що швидко не може змінити позицію після вильоту.

Нашою відповіддю логічно стало збільшення кількості мобільних групп.

На пікапах, вантажівках, будинках на колесах для розрахунків ПЗРК, різних комерційних шасі і навіть у вигляді причепів, які розгортають малу зенітну артилерію по курсу руху ворожих апаратів.

Сьогоднішнье збиття БпЛа Шахед нашими захисниками! pic.twitter.com/cwLJa4CyeD — Генсек НАТО (@ANDRU6307) November 16, 2023

За співвідношенням зарплата екіпажу, паливо, розхідники, засоби доставки до ціни дрона чи крилатої ракети – це один із найефективніших способів захисту неба від “Шахедів”.

При тому, ми звісно не можемо роздувати штати до безкінечності – і так левова частка оборонного бюджету витрачається на зарплатню і утримання персоналу.

Фото: rivnenews.com.ua

Але вже відбувся ренесанс малої зенітної артилерії, з огляду на сучасні технології.

Нічні канали, тепловізійні приціли, оцифроване відео з камери, встановленої на оптику зенітки, передається на планшет навідника і полегшує прицілювання, різноманітні прибори для тріангуляції (радіочастотні аналізатори) – звісно це не просто тонни заліза в небо.

Одночасно щільність вогню звичайними великокаліберними кулеметами, доповнена прожекторами часів середини минулого століття або сучасними, лазерними цілівказівниками-далекомірами, роботою РЕБ.

Кіл-бокс в небі – снаряди, уламки, кулі, переносні зенітні ракети, пресс радіоелектронної боротьби.

Декілька машин з великим калібром, кулеметами, ПЗРК, “Старлінком”, планшетами, умовною “Нотою”, яка душить зв'язок із дронами – мобільна група.

Фото: Повітряне командування "Південь"

Декілька таких намагаються вийти на маршрут противника, щоб завдати комбінованої вогневої поразки, створити вогневий мішок з різних напрямків, збільшити щільність свинцю на метр.

Росіяни про це знають та програмують польотні завдання так, щоб апарати багато разів змінювали курс, змінювали висоту, притискалися до річок, балок. Намагаються зрозуміти, які маршрути вигідніші і де до цілі може пройти більше машин.

Груп десятки та сотні – від “Максімів”, Браунінгів і ПКТ на станинах, до західних “Містралів” і “Стінгерів”.

У їх формуванні беруть участь не лише громади та держава, а й приватний бізнес та волонтери, бо “Шахеди”, які падають плюс-мінус квартал (після ураження), – загроза для кожного.

Дуже допомогли гармати Bofors L70 – їх передавали Нідерланди та Литва.

Фото: Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас Автоматичні зенітні гармати Bofors L70, які Литва передала Україні

53 одиниці 40-мм артилерії виявилися дуже доречними для роботи проти турбогвинтових дронів. Снаряд 40×365R з високою швидкістю і гарною здатністю уражати зберігає ефективність до 4 км.

Є дані об'єктивного контролю щодо ураження цілей – як детонація, так і загоряння з падінням.

Учора, в п'ятницю, вночі збили 9 із 10 Shahed-136.

Позаминулої – 16 із 18.

День до того – 7 із 9.

Противник збільшує зусилля, але ми продовжуємо контролювати ситуацію в українському небі.

Траплялися випадки прильотів, декотрі з них були неприємні, але загалом прорвати нашу оборону глибоким повітряним наступом Москва не може, як раніше долітати “Шахедами” до Києва не може.

Фото: Сайт президента Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення біля збитого дрона Shahed-136. 27 жовтня 2022 року

А окремі страйки не роблять картини, яка змінить ситуацію глобально.

Тяжких людських втрат вони не завдають, залізо в глибокому тилу ми маємо змогу замінити.

Нещодавно нам писали у західних ЗМІ – продовжуйте бути креативними, щоб перемогти РФ.

Використовувати приватний супутниковий зв'язок, зенітки середини минулого століття, планшети, пости ЗНОС, тепловізори в єдиній системі (одночасно останнього покоління ПЗРК, тріангулятори дронів та “Максими” з водяним охолодженям) – це вже воно чи ні?

Звичайно, працюють не лише мобільні групи. Були і вильоти авіації, і робота ЗРК, і години роботи РЛС, і штабів, які наводять групи.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ Пункт управління зенітного ракетного Харківського полку

Обидві сторони чекають на морози, щоб показати, що змінилося з огляду на досвід сезону 2022-го.

Противник накопичує крилаті ракети та балістику, а також дані щодо збитих ракет і машин, все масштабніше застосовує крилаті бомби в тактичному тилу.

Ми готуємо ворогові сюрприз і тепер, коли ми маємо кілька моделей далеких дронів, причому своїх, а не локалізації іранських виробів, наше завдання – масштабувати виробництво, щоб завдавати РФ більше втрат.

UJ-26 Бобер – український камікадзе великої дальності.

І звісно чекаємо на авіацію – ковток свіжого повітря в плані перехоплення і дронів, і тактичної авіації.

Ми входимо в другу зиму Великої війни, очевидно контролюючи ситуацію з ворожими дронами. Найближчий час покаже, що змінилося в намаганнях покласти нам генерацію тепла і електрики.