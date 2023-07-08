Росія розгортає спільний з Іраном проєкт виробництва "шахедів"

Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе і для цього починає реалізовувати спільний з Іраном проєкт виробництва "шахедів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Проєкт розгортають на території міста Єлабуга (республіка Татарстан). Експерти оцінюють його в 115-130 мільярдів рублів, виробничі потужності - 40 тисяч квадратних метрів.

"Поточний формат його реалізації позиціонується як постачання комплектуючих безпосередньо з Ірану у РФ з подальшим «великовузловим» збиранням. Крім того, Росія планує провести навчання спеціалістів на території Ірану, щоб підготувати власних фахівців з виготовлення «Шахедів», перенести виробництво частини комплектуючих в РФ (м. Єлабуга), та налагодити повноцінну автоматизовану виробничу лінію дронів", - зазначили в Спротиві.

Нагадаємо, минулого місяця координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що співробітники розвідки США вважають - завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" можуть ввести в експлуатацію на початку наступного року. Білий дім також опублікував зроблені у квітні супутникові знімки промислового об'єкта за кількасот миль на схід від Москви, де, на його думку, "імовірно, буде побудований завод".

До цього телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт на постачання Іраном зброї до РФ.