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Росія тримає у Чорному морі п’ять кораблів

Серед них відсутні носії крилатих ракет.

Росія тримає у Чорному морі п’ять кораблів
Фото: ОК "Південь"

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає п'ять кораблів.

Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів, серед них один носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден; до Чорного моря –  16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор. 

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Нагадаємо, що 6 липня Росія вивела у Чорне море на бойове чергування шість носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 22 ракети.

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