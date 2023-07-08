Росія тримає у Чорному морі п’ять кораблів

На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає п'ять кораблів.

Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів, серед них один носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 6 суден; до Чорного моря – 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що 6 липня Росія вивела у Чорне море на бойове чергування шість носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 22 ракети.