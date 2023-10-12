Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”

Мета – наростити можливості ППО ближнього радіусу: Лондон тримає руку на пульсі наших потреб і знає, що лише за останній місяць до нас прийшло 500 “Шахедів”, тоді як за весь 2022-й – трохи більше ніж 600.

Уряд Великої Британії заявив про додатковий пакет допомоги для України в розмірі 123 млн доларів.

Це небезпечно не лише через втрати запасів зерна, ураження інфраструктури чи об'єктів ЖКГ – мусимо уникати виснаження запасів ракет і снарядів, адже досі не виробляємо їх і критично залежимо від імпорту.

Фото: Сили оборони півдня

Та й не “Шахедами” єдиними – дошкуляють і “Ланцети”, і дрони-корегувальники.

Плюс пряма мова міністра оборони Сполученого Королівства: “Ми виконуємо обіцянку про нові контракти, які критично важливі, щоб протистояти варварській кампанії бомбардувань Путіна”.

Очевидно, що “листи” від агресора у вигляді приходів ОТРК по кафе, де відбуваються поминки, ударів по стоянках машин із зерном і центру Черкас дійшли до адресатів, але замість втоми від України з'явилося ще більше батарей ППО.

Такий-от сюрприз для казкарів з-за поребрика, які централізовано розганяють тезу, що Захід відволікається від нашої війни через конфлікт на Близькому Сході.

Відповіддю на хвилі баражувальних дронів в Україні стануть комплекси MSI-DS Terrahawk Paladin від британської компанії MSI.

Фото: https://www.msi-dsl.com/ Terrahawk Paladin

Корпорація виробляє зенітні гармати до кораблів – такі стоять на тралері класу Hunt (ті, що передають ВМСУ як “Черкаси” та “Чернігів”) і на британських “Тип-23”, їх вони отримали в результаті модернізації. Виконують роль щита від рою катерів, щоби уразити якнайбільше малих і маневрових цілей у ближній зоні.

А нещодавно MSI виставила свої напрацювання на виставці DSEI 2023 у Лондоні як уже антидронові системи.

Фото: M.Dura & Junsupreme Terrahawk Paladin на виставці Defence & Security Equipment International-2023

Тоді представники компанії заявили, що мають уже двох замовників – на Близькому Сході і в Європі.

Це класична модульна система проти дронів – 30 мм гармата Mk44 Bushmaster, яку можна нарощувати на різних шасі до 40 мм чи поєднувати з ракетами малого радіусу – на що вистачить золотого запасу в замовника.

Наприклад, APKWS з лазерним наведенням або британських Martlet – головне, щоб реально було утримувати маркер на цілі.

Проте основа системи – стара добра мала зенітна артилерія, чий ренесанс ми бачимо на Великій війні.

Terrahawk Paladin на виставці DSEI-2023

Двісті 30-міліметрових снарядів у подвійній подачі стрічкою – те, що лікар прописав проти нападників на зернові порти і перевалку через Дунай.

Бо програмовані боєприпаси уражають навіть невеликий дрон найчастіше з другої черги, а гармата буде непогано працювати і по морських цілях у регіоні.

Звісно, це не будуть великі судна, але як протидиверсійна система згодяться.

Ефективна дальність стрільби – 2 км, трохи більше з підкаліберним снарядом за рахунок високої швидкості.

Вкрай вдале також виконання пункту “мобільність” – це або 20-футові контейнери, які вивантажують з трака 8х8, або автомобіль високої прохідності 6х6.

Фото: msi-dsl.com Terrahawk Paladin

Ми можемо самі будувати архітектуру батареї – концентруючи декілька систем на ключових ділянках або спираючись на поодинокі РЛС-мобільні групи, прожектори та ПЗРК-команди.

Фото: msi-dsl.com Terrahawk Paladin

Ключове тут – система супроводу цілі в нічному каналі та лазерний далекомір.

Ідеальним був би захист важчих ракетних систем від дронів і крилатих ракет, зі змінами позицій під час масових пусків “Шахедів”, щоб перехопити їх на маршруті висування, влаштувати вогневі мішки та засади.

Широкий вибір боєприпасів – програмовані, кінетичний удар, дистанційний підрив, різноманітні бронебійні проти вертольотів, з вольфрамовими дротиками.

Система зберігає можливості боротися з крилатими ракетами, ударними гелікоптерами і літаками низького льоту, але загострена на протидію саме безпілотникам.

Головна родзинка Terrahawk Paladin – ШІ від польської компанії Advanced Protection Systems, який обробляє картинку по відеоканалу, і 3D-радар з дальністю до 50 км.

Звісно крихітні БпЛА засікатимуть лише за декілька кілометрів, але щоб збити баражувальні боєприпаси, часу і дистанції вистачить.

Система управління вогнем опрацьовує дані від БпЛА, відсіюючи птахів і хибні цілі – причому вона вивчає сигнатури своїх машин, щоб попередити оператора про дружні, і має акустичний датчик для наведення, якщо дрон невидимий на екрані РЛС.

Розрахунок, до речі, наводить гармату чи ракети на дрони дистанційно – керівна система дозволяє розгортати пульт в окремому приміщенні чи бліндажі в радіусі 100 метрів.

Фото: msi-dsl.com Terrahawk Paladin

Ще в поляків у базовій версії їхньої РЛС вбудована система РЕБ, це буквально проситься у взаємодію з гарматою.

Система децентралізована: неможливо вразити одночасно радар, генератор, гармату і пульт.

Тому Terrahawk Paladin – живуча, точна, мобільна і максимально гнучка система боротьби з невеликими БпЛА. Чудовий пакет допомоги, який увійде в синергію з останнім німецьким пакетом для ППО.

Фото: msi-dsl.com Terrahawk Paladin

Вочевидь, нас чекає друга важка зима через нальоти на інфраструктуру, і Захід готує зброю та спорядження, щоб ми успішно пройшли її.