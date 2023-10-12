Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
ГоловнаСуспільствоВійна

Чорнобаївка знову під російським ударом, загинув літній чоловік, – Херсонська ОВА

Ще один літній чоловік отримав поранення. Йому надали допомогу на місці.

Чорнобаївка знову під російським ударом, загинув літній чоловік, – Херсонська ОВА
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вдень Чорнобаївка знову під російським ударом, повідомляє Херсонська ОВА. 

“Окупанти гатять по житлу місцевих. Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер. Ще один поранений – 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти також обстріляли Чорнобаївку, загинув чоловік. Ворог бив по житловому сектору.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies