Чорнобаївка знову під російським ударом, загинув літній чоловік, – Херсонська ОВА

Ще один літній чоловік отримав поранення. Йому надали допомогу на місці.

Сьогодні вдень Чорнобаївка знову під російським ударом, повідомляє Херсонська ОВА.

“Окупанти гатять по житлу місцевих. Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер. Ще один поранений – 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти також обстріляли Чорнобаївку, загинув чоловік. Ворог бив по житловому сектору.