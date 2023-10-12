Уночі окупанти обстріляли Чорнобаївку, загинув чоловік

Ворог бив по житловому сектору.

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Цієї ночі росіяни обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі нічого терору встановлюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 жовтня, росіяни випустили по території Херсонської області 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та безпілотників. Усього ворог здійснив 98 обстрілів. Поранені четверо людей.