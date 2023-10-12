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Збройні сили знищили за добу 990 окупантів, 42 танки та крилату ракету ворога, – Генштаб

Учора на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. 

Збройні сили знищили за добу 990 окупантів, 42 танки та крилату ракету ворога, – Генштаб
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

З початку повномасштабної війни по 12 жовтня 2023 року армія РФ втратила близько 284 890 осіб, за минулу добу – 990.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 284 890 (+990) осіб,
  • танків ‒ 4 905 (+42) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 264 (+44) од,
  • артилерійських систем – 6 763 (+32) од,
  • РСЗВ – 811 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 545 (+0) од,
  • літаків – 316 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1 531 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 170 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 966 (+1).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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