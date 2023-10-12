Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
ГоловнаСуспільствоЖиття

НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Костусєва

Він є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса".

НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Костусєва
Фото: http://analitica.kiev.ua/

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

За даними слідства, група людей у 2011 році реалізувала схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. При цьому місто втратило контроль над ним та не отримувало прибутку. Його оцінили в 2,5 мільярди гривень.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, в серпні САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович.

У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

7 вересня ВАКС відправив Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies