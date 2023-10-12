НАБУ оголосило в розшук колишнього мера Одеси Костусєва

Він є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса".

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Костусєв є одним з підозрюваним у справі заволодіння аеропортом "Одеса". Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

За даними слідства, група людей у 2011 році реалізувала схему, за якою аеропорт перейшов у спільну власність міста та приватних інвесторів. При цьому місто втратило контроль над ним та не отримувало прибутку. Його оцінили в 2,5 мільярди гривень.

Нагадаємо, в серпні САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович.

У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

7 вересня ВАКС відправив Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн.