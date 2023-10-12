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СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко

Вона систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України і закликає українців не чинити опір окупантам.

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко

Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України. Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України.

Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам.

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Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів. Крім того, пропагандистські "сюжети" та "публікації" Панченко "розганяє" через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що у січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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